Olimpíada desviada de Moscovo para Chennai na Índia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de estar agendada para Moscovo (Rússia), a 44.ª edição da Olimpíada de Xadrez da FIDE foi desviada para Chennai, a "Meca do Xadrez" da Índia, por causa da guerra na Ucrânia.

As datas concretas deste autêntico "Mundial por equipas" serão anunciadas nos próximos dias, nos meses de julho e agosto, perto do inicialmente previsto, de 26 de julho a 8 de agosto de 2022.

Será a primeira vez que a Índia sediará uma Olimpíada de Xadrez e o maior evento de xadrez do país desde o Mundial entre o anfitrião Anand e o norueguês Magnus Carlsen em 2013.

O local será o Four Points do Sheraton Mahabalipuram Resort & Convention Center, a 60 quilómetros ao sul do centro da cidade de Chennai. Ele está localizado em Mamallapuram, que é conhecido por seus monumentos hindus dos séculos VII e VIII, que também é Patrimônio Mundial da UNESCO.

É a primeira vez que uma Olimpíada será realizada na Índia. Bharat Singh Chauhan, diretor executivo da Federação Indiana de Xadrez e diretor do torneio, chamou de "coletiva de imprensa histórica" ??e um "grande momento para a Índia".

"Tudo aconteceu muito rápido. Tivemos a aprovação do primeiro-ministro M.K. Stalin em cinco minutos. Até agora, reservamos quase 3.000 quartos, os preparativos estão a todo vapor", disse Bharat Singh.

Chennai está localizada na Baía de Bengala, no estado indiano de Tamil Nadu, no sudeste da Índia. Alguns dos sete milhões de habitantes da cidade incluem o lendário 15º campeão mundial, Viswanathan Anand, e a talentosa estrela em ascensão, Praggnanandhaa R.