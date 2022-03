Russo Sergey Karjakin foi suspenso por seis meses: «As pessoas mostraram russofobia»

O russo Sergey Karjakin foi suspenso por seis meses de todas as competições internacionais devido ao apoio revelado à invasão russa à Ucrânia.A Comissão de Ética da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) considerou que as declarações do mestre 32 anos redundariam no "ataque à reputação do xadrez ou da FIDE".Sergey Karjakin, que disputou o título mundial em 2016 com Magnus Carlsen, criticou a decisão. "Os dirigentes esqueceram-se que o desporto deve ficar afastado da política", começou por condenar, dando mais relevo ainda às críticas. "Só porque apoio o meu povo fui suspenso por seis meses, apenas por causa disso. Uma decisão absolutamente vergonhosa por parte da FIDE. Não me lembro de tal incidente nos últimos 100 anos em torneios de xadrez. Vou consultar advogados e pensar em recorrer. Em resumo, essas pessoas mostraram sua russofobia", apontou o jogador profissional de xadrez ao portal 'Metaratings'.