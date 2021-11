Terceiro empate no Mundial

A 3.ª ronda do Mundial do Dubai, disputada este domingo, pouco trouxe de novo no match entre o norueguês Magnus Carlsen, que defende o ceptro, e o russo Nepomniachtchi.O empate foi firmado ao cabo de 41 lances e menos de três horas de jogo, depois do aspirante, a jogar de brancas, ter ensaiado uma Abertura Espanhola, mas depois de muitas manobras não houve grandes complicações no duelo, pois chegou-se a uma posição estéril em final de bispos e peões.O match (1,5-1,5), à melhor de 14 partidas e dotado de dois milhões de euros em prémios, cumpre esta segunda-feira o primeiro dia de descanso.