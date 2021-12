Xadrez: Carlsen vence e lidera Mundial do Dubai

O norueguês Magnus Carlsen alcançou esta sexta-feira a primeira vitória no Mundial do Dubai, ao bater, de brancas, o russo Ian Nepomniachtchi.Após cinco empates, o detentor do ceptro passou a liderar o match (3,5-2,5), à melhor de 14 partidas, depois de uma luta impiedosa que durou 136 lances e cerca de 8 horas de jogo.Carlsen ensaiou a Abertura Catalã, que Nepo não teve grande dificuldade em igualar, mas no meio-jogo o russo cometeu muitas imprecisões e acabou castigado, depois do jogo se transformar em final de torre, cavalo e dois peões contra dama.A sétima ronda disputa-se hoje.