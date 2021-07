Cátia Azevedo e apuramento para Tóquio: «Antes do resultado há uma pirâmide de sacrifícios»

A carregar o vídeo ...

A velocista Cátia Azevedo sublinha que percurso de um atleta de alto rendimento não é um mar de rosas - mesmo que, no seu caso, ainda este ano tenha quebrado o recorde nacional dos 400m. A corredora do Sporting não esquece alguma instabilidade emocional que sofreu quando foi aos Jogos do Rio de Janeiro: "A minha cabeça não estava bem... Um sonho olímpico é o culminar de muita devoção, muita dedicação e resiliência."