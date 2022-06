Grimaldo, André Almeida, Diogo Gonçalves, Rafa e Gil Dias juntos em Ibiza

Diogo Gonçalves partilhou no Instagram várias fotografias onde surge com André Almeida, Grimaldo, Rafa e Gil Dias, colegas no Benfica, num restaurante/discoteca em Ibiza. O lateral espanhol, recorde-se, protagonizou um ato de indisciplina que o levou a ser afastado do último jogo da época, em Paços de Ferreira, como Record deu conta , e não deverá voltar a vestir a camisola das águias.