Palhinha a aproveitar as férias antes se apresentar no Sporting

Terminado o empréstimo ao Sp. Braga, João Palhinha regressa segunda-feira à Academia para fazer os testes médicos no Sporting, mas tudo indica que a sua passagem por Alcochete será breve. Apesar de ainda ter dois anos de contrato com os leões, o médio tem mercado em Espanha e Inglaterra, e é praticamente certo que a transferência ficará fechada no presente defeso. Os últimos das foram passados com a namorada, Patrícia Palhares.