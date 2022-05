E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Primeiro dia de férias!", exclama um Ricardo Esgaio bem animado, agora que a época está oficialmente encerrada para o Sporting. E nada melhor para o defesa sportinguista do que celebrar o início do descanso sentado numa esplanada cheia de sol com um pires de saborosos caracóis à frente, acompanhado de uma imperial.