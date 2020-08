Cresce a lista de reforços do Benfica para a nova temporada e, com a apresentação de Luca Waldschmidt Jan Vertonghen a Lisboa, aumenta para seis o número de caras novas para as novas águias. Já é mais de metade um onze inicial e ainda há outros alvos na mira, como Edinson Cavani. Ora, à boleia dos que já foram anunciados, eis um 'onze' incluíndo todas as caras novas dos encarnados.

Um possível onze do Benfica com as contratações já garantidas