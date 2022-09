Vêm aí mexidas (e surpresas): o onze provável do Benfica para o jogo com o Famalicão

Com João Mário e Gonçalo Ramos ausentes por castigo, Roger Schmidt deverá apostar numa solução conservadora para render os dois jogadores no encontro com o Famalicão. O técnico não está tentado a alterar o sistema tático das águias e, se no lugar do avançado, será Musa a liderar o ataque, João Mário prepara-se para ser rendido por Diogo Gonçalves, jogador que está mais habituado a ser utilizado na ala esquerda das águias. E também existe a possibilidade de haver uma surpresa ... Confira acima o onze provável do Benfica