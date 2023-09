200 milhas Joe Nimble Douro e Vouga: um desafio de superação na Grande Rota das Montanhas Mágicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Decorreu no último fim de semana a Joe Nimble Douro e Vouga, a primeira prova de 200 milhas realizada em Portugal, integrada no campeonato mundial organizado pela One Hundred. Vencida por Vítor Rodrigues e Patrycja Bereznowska, a histórica prova correu-se em cenários incríveis e deu, claro, imagens incríveis, como estas que pode ver acima, captadas pelo fotógrafo Matias Novo.