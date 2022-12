E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting recebe o Sp. Braga esta segunda-feira à noite (20h15), no primeiro jogo dos 'quartos' da Allianz Cup. Rúben Amorim deve apostar no seguinte onze inicial, com Adán de regresso à baliza. [Créditos: José Gageiro/Movephoto, Manuel Araújo/Movephoto, Vítor Chi e Peter Spark/Movephoto]