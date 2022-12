Mercado das 'borlas' está quase a abrir: estes jogadores podem assinar já em janeiro

Numa altura em que nos estamos a aproximar do mercado de inverno, há craques que ainda não renovaram contrato com os clubes e que terminam os respetivos vínculos no final desta temporada, significando que, em janeiro, podem começar a negociar com outras equipas. Confira aqui o top-25 dos mais valiosos - segundo dados do 'Transfermarkt' -, que inclui um internacional português, um jogador que atua na Liga Bwin e uma surpresa na liderança. (Imagens: Reuters, Action Images)