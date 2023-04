Nascida em Portugal e advogada de profissão, Sara Duque fala cinco línguas (português, inglês, alemão, francês e espanhol) e tornou-se numa referência para os craques que jogam na Premier League e que querem aprender inglês. Pelas mãos de Sara já passaram jogadores como Julián Álvarez (argentino do Manchester City), Richarlison (brasileiro do Tottenham) ou Arthur Melo (brasileiro do Liverpool).