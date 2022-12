A alegria de uns e o choro dos outros: emoções ao rubro após o França-Marrocos

Já se sabia que, depois do apito final, haveria um lado radiante e um outro desiludido. Foi isso mesmo que se viu no relvado após o duelo entre França e Marrocos, com os gauleses a celebrarem a preceito e os marroquinos naturalmente desapontados. Ainda assim, nota para o fair play de parte a parte, com os franceses a consolarem os adversários. (Fotos: EPA e Reuters)