Depois de Antony, foi a vez de o brasileiro Bruno Guimarães prestar este sábado um tributo ao maior ídolo do futebol do Brasil, Pelé. O médio do Newcastle entrou em campo com a '10' de Pelé pelo Brasil, retirando a camisola apenas no final do minuto de silêncio que se cumpriu em memória do 'Rei'. [Imagens: Reuters e Action Images]