Nicolás Castillo, ex-jogador do Benfica, está no centro de uma grande polémica no México. O avançado do Club America foi apanhado numa discoteca aos beijos com Candela Márquez. O problema reside no facto de tudo ter acontecido numa noite 'proibida'. A aventura do mexicano terá acontecido na véspera da segunda mão da final da Apertura frente ao Monterrey, que decorreu a 29 de dezembro, e na qual falhou um penálti.