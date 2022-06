E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Vilafranquense cumpriu esta quarta-feira o primeiro treino da pré-temporada em Vila Franca de Xira, depois dos testes físicos e exames médicos. No Campo do Cevadeiro, os reforços Ricardo Dias e Fábio Duarte já se exercitaram às ordens do técnico Rui Borges. [Imagens: Vilafranquense]