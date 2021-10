A chocante (falta de) forma física de Nasri um ano após retirar-se do futebol

Retirado do futebol há cerca de um ano, Samir Nasri foi esta quarta-feira presença num jogo de lendas do Marselha, mas acabou por dar que falar não pelas suas habilidades com a bola mas sim pelo facto de ter surgido no relvado num estado de forma... inacreditável. As imagens ganharam destaque nas redes sociais e, obviamente, as brincadeiras foram rápidas a surgir.