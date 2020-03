A classificação final da Bota de Ouro se não houver mais jogos na Europa devido ao coronavírus

Devido à pandemia de coronavírus permanece a dúvida quanto à resolução dos campeonatos europeus e há vários cenários em cima da mesa: esperar que sejam retomados, atribuir títulos com as atuais classificações ou anular as competições. Em termos individuais a Bota de Ouro da UEFA, que premeia o melhor marcador do continente, é sempre um dos troféus individuais mais desejados num ranking elaborado com base no número de golos de um jogador multiplicado pelo coeficiente (1; 1,5 ou 2) da liga em que o mesmo atua. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].