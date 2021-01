A confissão de Sofia Ribeiro: «Era capaz de me habituar a isto»

"Era capaz de me habituar a isto!! Praia, chinelo no pé, calor, sucos, arroz com feijão, feijão com feijão, feijão com massa, feijão com tudo! (ADORO ) Quem me percebe levanta a mão... Por aí? Já sei que está muito agradável ao nível da neve... Juro que não estou a gozar, estou mesmo a mentalizar-me que daqui a nada acaba-se o bem bom": assim legendou Sofia Ribeiro esta fotografia publicada no seu Instagram que gerou um rol de reações entusiastas dos seus seguidores. A atriz portuguesa está de férias no Brasil [Fotos Instagram Sofia Ribeiro]