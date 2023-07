A craque da seleção argentina que tem Cristiano Ronaldo gravado no corpo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Yamila Rodriguez pode ser argentina, mas isso não a impede de ter Cristiano Ronaldo como referência. A admiração é tal, que a jogadora tem mesmo o avançado português gravado no corpo, com uma enorme tatuagem com a cara de CR7 na canela esquerda. Na mesma perna, a internacional argentina tem também uma tatuagem alusiva a Diego Maradona.



(fotos: Reuters e Getty Images)