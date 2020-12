O Barcelona-Juventus, marcado para terça-feira às 20 horas no Camp Nou, concentra grande parte das atenções desta jornada da Liga dos Campeões. O clube da Catalunha já lançou o jogo nas redes sociais com uma imagem de Messi e Cristiano Ronaldo que não é assim tão inocente como se poderia pensar. Basta ver o que está escrito no caixote onde o jogador argentino está sentado e o que está escrito no espelho junto dele.