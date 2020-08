Momentos antes do apito incial no Estádio Cidade de Coimbra, para a final da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto, os profissionais que combatem na linha da frente a Covid-19 receberam uma emocionante homenagem, enquanto a fadista Ana Moura cantava o hino nacional. Eis as imagens do momento. [Frames: Sport TV]