Novak Djokovic prestou esta terça-feira a sua homenagem a Kobe Bryant, que morreu no domingo na queda de um helicóptero . No duelo do Open da Austrália frente a Milos Raonic , o tenista sérvio exibiu um casaco com os números e iniciais da lenda dos LA Lakers, não conteve as lágrimas e lembrou a forte amizade que tinha com Kobe, sem esquecer a filha do ex-basquetebolista norte-americano.