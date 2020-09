Enorme festa do Rio Ave em Istambul. A equipa de Mário Silva bateu o Besiktas nos penáltis e está qualificada para o playoff da Liga Europa, que se disputa já na próxima semana, em Vila do Conde. O adversário será o AC Milan ou o Bodo/Glimt (Noruega), sendo que nesta altura está 3-2 para a equipa italiana, a meia hora do fim.