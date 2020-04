A espanhola que sabe como matar as saudades de jogador da Lazio

Desire Cordero é, provavelmente, uma das mulheres mais apreciadas da liga italiana de futebol. A modelo espanhola tem sabido manter a sanidade mental na sua casa em Sevilha, com muito exercício físico, enquanto está separada de Joaquín Correa. "Passo os meus dias a ler e a treinar, a brincar com os meus cães e a ajudar os meus pais nas tarefas domésticas". E, quase de hora a hora, lá vai trocando uma videochamada com o avançado da Lazio para matar saudades. "É muito difícil estarmos longe um do outro."