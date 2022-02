E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





No dia seguinte à reconquista do título europeu, a comitiva da Seleção Nacional de futsal viajou para Portugal, onde foi esta segunda-feira recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. [Fotografias: Mariline Alves e LUSA / EPA]