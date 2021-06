O sorriso de quem vence e o desalento de quem perde. As emoções estiveram à flor da pele nos jogadores da Alemanha e Portugal após o apito final do jogo que ditou o novo campeão e vice-campeão europeu de sub-21. Veja as imagens da festa alemã e da desilusão portuguesa em Ljubljana, na Eslovénia. [Imagens: Reuters, Action Images e LUSA / EPA]