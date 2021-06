Miguel Oliveira conquistou este domingo o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, fazendo subir pela primeira vez esta temporada a bandeira portuguesa ao lugar mais alto do pódio. Com Johann Zarco e Jack Miller ao lado, o português não escondeu a satisfação por este momento de glória. No pódio, refira-se, Oliveira não esqueceu Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que perdeu a vida na semana passada. (Fotos: Reuters)