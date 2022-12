A festa do Japão pela qualificação para os 'oitavos' do Mundial'2022

O Japão bateu (2-1) a Espanha com reviravolta no marcador em menos de cinco minutos e garantiu o apuramento para os 'oitavos' do Mundial'2022 no 1.º lugar do Grupo E, do qual também faziam parte Alemanha e Costa Rica. Foi, por isso, muita a festa dos japoneses, não só no relvado do Estádio Khalifa, no Qatar, mas também nas ruas do Japão. [Créditos: Reuters, USA Today Sports e Action Images]