Caiu o pano na Liga NOS 2019/20, com o Portimonense a descer de divisão e o Tondela e o V. Setúbal a salvarem-se de forma sofrida . Os algarvios até venceram o Aves mas beirões e sadinos também registaram triunfos (contra Moreirense e Belenenses SAD, respetivamente), que permitem a permanência na Liga NOS. Veja as imagens da festa e a desilusão. [Fotos: Lusa, Rui Minderico, José Gageiro/Movephoto e

A festa do Tondela e do V. Setúbal, em contraste com a desilusão do Portimonense