Com 40 anos, e a caminhar para os 41, Zlatan Ibrahimovic parece ser como o Vinho do Porto. Este domingo, nas redes sociais, o avançado partilhou uma foto que fará inveja a muitos jovens, denotando uma forma física impressionante. "Uma raça diferente", escreveu o dianteiro do AC Milan.