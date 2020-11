A foto que emocionou todos os argentinos no adeus a Maradona

Dia do último adeus a Diego Armando Maradona ficou marcado pelas vigílias durante a noite e teve várias demonstrações de paixão, com adeptos de River e Boca a colocarem a rivalidade de lado. Por outro lado, os confrontos à porta da Casa Rosada mancharam o velório público, enquanto no San Paolo, em Nápoles, os adeptos fizeram o ‘batismo’ do estádio com o nome de El Pibe. Sempre com milhares de pessoas por perto, o cortejo fúnebre de Maradona seguiu para o cemitério privado de Jardín Bella Vista.