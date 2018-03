A foto que Jessica Athayde não tinha coragem de publicar aos 20 anos

"Se tivesse 20 anos não teria coragem de partilhar esta fotografia. Agora com 32 não estou nem aí para "haters" nem críticas. Adoro o meu corpo, adoro esta fotografia e estava muito feliz quando me a tiraram. Sem filtros, sem Photoshop, apenas uma estrela para não ser banida", escreveu a atriz Jessica Athayde no Instagram.