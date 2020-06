A golfista italiana que encanta também fora dos greens

Com muita beleza e sensualidade, Eleonora Incardona tem-se afirmado nos campos de golfe do Planeta, ao ponto de nenhum homem sequer se importar de ser o seu ‘caddy’. Com os torneios parados na Europa devido à Covid-19, a modelo começa a arriscar-se a sair de casa em Itália, um dos países mais atacados pela pandemia. "A felicidade está nas pequenas coisas", sublinha a golfista. "Enche-me de alegria poder voltar aos meus lugares do coração!"