A Câmara Municipal da Moita decidiu homenagear Neemias Queta com um retrato do basquetebolista português num edifício no Vale da Amoreira, localidade daquele concelho de onde é natural o poste, de 21 anos. Recorde-se que Queta tem brilhado no NBA Draft Combine e está perto da principal liga de basquetebol norte-americana [Imagens: Twitter]