A homenagem da Polónia à Ucrânia antes do arranque do jogo entre Shakhtar e Real Madrid

O Stadion Wojska Polskiego, em Varsóvia, foi palco de mais uma homenagem à Ucrânia que, desde 24 de fevereiro deste ano, está a ser invadida militarmente pela Rússia. Antes do jogo desta terça-feira da 4.ª jornada da Liga dos Campeões entre Shakhtar Donetsk e Real Madrid, as bancadas cobriram-se com as cores das bandeiras ucranianas e polacas, uma demonstração de união por parte da Polónia. Algo a que o Shakhtar já reagiu nas redes sociais. "Desempenho incrível antes da partida entre Shakhtar e Real. Obrigado, Polónia! Nunca esqueceremos o vosso apoio durante um período difícil para o nosso país", escreveu o emblema ucraniano.