A homenagem do MotoGP a Valentino Rossi: 'The Doctor' despede-se em Valência

Valentino Rossi despede-se no fim de semana das pistas no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 18ª e última prova do Mundial de 2021. O piloto italiano, de 42 anos, foi esta quinta-feira homenageado pelo MotoGP, em Valência, num dia memorável para 'The Doctor', que posou para a fotografia ao lado das motos com as quais conquistou os 9 títulos mundiais (5 deles no MotoGP), antes de dar uma conferência de imprensa onde não escondeu a emoção. [Imagens: Lusa/EPA]