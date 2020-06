O campeonato espanhol regressou quinta-feira com o Sevilha-Betis (2-0) . Os adeptos concentraram-se em redor do Estadio Sánchez Pizjuán antes do dérbi e esta sexta-feira esse comportamento já foi condenado por Irene Lozano, presidente do Consejo Superior do Desporto [Fotos: Lusa e EPA]