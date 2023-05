Sem imagens e com editorial em fundo negro: a impactante primeira página da 'Marca'

"Não basta não ser racista. Há que ser antirracista": o título da primeira página do jornal espanhol 'Marca' desta terça-feira diz tudo numa altura em que (infelizmente e uma vez mais...) o racismo é tema de destaque. Num longo editorial, que ocupa toda a página, sob um fundo negro e sem imagens, o jornal pede uma "atuação contundente" das autoridades, "castigos exemplares" e uma mudança dos "protocolos de atuação" para este tipo de situações. Recorde-se que, no domingo, no Estádio Mestalla, em Valência, Vinícius Jr. voltou a ser vítima de racismo, com o público do Mestalla a apelidá-lo de 'mono' (macaco). O tema é transversal a várias primeiras páginas da imprensa no país vizinho