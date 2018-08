A incrível forma física de Clarence Seedorf

"Esta é a altura do ano em que os jogadores de futebol treinam no duro e se preparam para competir ao alto nível na temporada. O facto de não jogar não é uma desculpa para deixar de treinar e mesmo que não seja fácil encontrar motivação, nunca paro de fazer desporto, de forma a manter o meu bem estar físico e mental". Foi com esta legenda que Clarence Seedorf mostrou, no Instagram, uma foto do seu treino deste sábado, numa publicação que mereceu um comentário bem disposto de Roberto Carlos. "Essa foto é de há 8 anos", atirou o brasileiro. O holandês, refira-se, tem 42 anos e não joga futebol a nível profissional desde 2014.