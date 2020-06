A incrível transformação física de Marc Gasol a pensar no regresso da NBA

Marc Gasol não descurou o exercício físico durante a paragem da competição e o resultado está à vista. O basquetebolista dos Raptors está mais magro e com mais massa muscular como se pode comprovar com as imagens que Mike Torres, basquetebolista do Valladolid, publicou nas redes sociais. O regresso da NBA está marcado para 31 de julho, e o que resta da temporada será disputado no complexo da Disney , em Orlando.