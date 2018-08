A irritação de Brahimi: foi forçado a sair e apontou para o jogador que o lesionou

Yacine Brahimi foi substituído ainda na primeira parte do FC Porto-Aves, da Supertaça, depois de uma entrada mais dura de Amilton que o atingiu no tornozelo esquerdo. No momento da saída, o argelino não escondeu a irritação e apontou para o adversário que o lesionou. [Fotos: MOVENOTICIAS e Lusa]