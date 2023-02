E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O programa 'Socialité' revelou em Espanha que Iker Casillas foi visto em Roma numa saída romântica com a jornalista desportiva Ana Quiles. A mulher em causa é espanhola, mas vive e trabalha em Itália. Ana tinha feito uma entrevista ao antigo guarda-redes no ano passado, a propósito do Mundial.