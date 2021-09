A jornalista desportiva que vai agitar o 'Secret Story'

Cristina Porta, jornalista espanhola que estava à frente do 'The Game Show', programa de desporto do La Sexta, anunciou nas redes sociais que vai participar na versão de 'nuestros hermanos' do reality show 'Secret Story'. Na bagagem, a também apresentadora leva muitas histórias... e um passado com Borja Mayoral (atualmente na Roma), seu ex-namorado [Fotos Instagram Cris Porta]