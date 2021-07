«A mais bonita»: Catarina Furtado deslumbra nos Açores

"Quase em jeito de despedida deste arquipélago, desta ilha, destas águas quentes, destes diferentes tons de verde, destes incríveis museus a céu aberto (e até debaixo da terra, numa gruta de vulcão) e de regresso a casa: um pouso seguro que para tantas pessoas não o é nem existe. Há que valorizar o poder partir, tal como o ter onde voltar. Sou grata." Foi com estas palavras e várias fotografias que Catarina Furtado se despediu dos Açores onde passou um período de férias com o marido, o ator João Reis, e os filhos. As imagens valeram à apresentadora muitos elogios [Fotos Instagram Catarina Furtado]