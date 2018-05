A mensagem emocionada de Georgina para Cristiano Ronaldo: «És um exemplo para todo o mundo»

Georgina Rodríguez tem divulgado várias imagens da conquista da Liga dos Campeões, com momentos da festa de Kiev a Madrid. E numa das fotografias deixou uma mensagem emocionada dirigida a Cristiano Ronaldo. "Nosso campeão. Tu mereces! Que felizes nos fazes a todos! Passámos nervos juntos, mas já temos a taça. Com a tua segurança e trabalho diário conseguimos. Porque quando chegas cansado de treinar, a tua ambição e paixão levam-te a continuar a trabalhar no duro em casa. Nunca é suficiente para ti, não te conformas e isto faz-te grande. És um exemplo para todo o mundo."