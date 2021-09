A miss Itália que sofre pela Juventus

Carolina Stramare, modelo e miss Itália em 2019, não esconde a paixão pela Juventus. A jovem, de 22 anos, sofre com os resultados dos bianconeri, que ainda não ganharam no campeonato esta época. Confrontada com alguns dos seus seguidores nas redes sociais com os maus resultados da Vecchia Signora, Carolina mostrou-se, todavia confiante: "Os melhores pugilistas são os que melhor contra-atacam."