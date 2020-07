A Miss Universo que 'domina' a NFL

Depois do namoro com o cantor Nick Jonas e com o avançado de futebol americano Tim Tebow, a ex-Miss Universo, Olivia Culpo, conquistou agora o coração do jogador da NFL, Christian McCaffrey. Tudo começou no Instagram, com o casal a trocar mensagens. Seguiram-se jantares nos restaurantes mais conceituados e terminou com a modelo, e agora atriz, a aparecer num evento da NFL, a partilhar fotos dos dois nas redes sociais.